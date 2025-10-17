Immobilien Immobilien
Einblick in den Berg: ein Besuch im Lötschberg-Basistunnel

  17.10.2025 Kandergrund, Blausee, Mitholz
Die Gäste, mit BLS-Schutzweste und Sicherheitshelm ausgerüstet, verfolgen interessiert den Erläuterungen des Besucherführers.
Bei einer Führung mit einem Besucherführer der BLS durch den Rohbautunnel vom Lötschberg-Basistunnel wird sichtbar, wie Eisenbahnbetrieb, Berg, Technik und jahrzehntealtes Wissen des Tunnelbaus in den Schweizer Alpen ineinandergreifen.

JACQUELINE ...

