Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Eine Generation im Sel!e: Faisal Zaland

  11.11.2025 Gesellschaft
Früh aufstehen, hart arbeiten und nie das Lachen verlieren ist Faisal’s Rezept fürs Leben. BILD: FAISAL ZALAND
Früh aufstehen, hart arbeiten und nie das Lachen verlieren ist Faisal’s Rezept fürs Leben. BILD: FAISAL ZALAND

Diese Selfie-Reihe öffnet ein Fenster ins Leben junger Menschen im Frutigland. Zehn junge Erwachsene erzählen, was sie beschäftigt, freut, stresst oder hoffen lässt. Sie zeigen, wie es ist, heute jung zu sein. In dieser Ausgabe lernen wir Faisal Zaland ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote