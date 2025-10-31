Immobilien Immobilien
Eine Generation im Selfie: Michelle Koch

  31.10.2025 Gesellschaft
Das Emoji eines Berges erinnert Michelle Koch an ihre Heimat und an ihren Konfirmationsspruch. BILD: MICHELLE KOCH
Diese Selfie-Reihe öffnet ein Fenster ins Leben junger Menschen im Frutigland. Zehn junge Erwachsene erzählen, was sie beschäftigt, freut, stresst oder hoffen lässt. Sie zeigen, wie es ist, heute jung zu sein. In dieser Folge begleiten wir Michelle Koch.

