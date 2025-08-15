Bei erstklassigem Wetter starteten die TeilnehmerInnen mit 26 Kindern zwischen 4 und 13 Jahren. Das Camp führte in der Woche mit den Kids ...

Vergangene Woche fand zum vierten Mal, nach zweijähriger Pause, wieder das Montesports.ch Polysportcamp Kandertal statt.

Bei erstklassigem Wetter starteten die TeilnehmerInnen mit 26 Kindern zwischen 4 und 13 Jahren. Das Camp führte in der Woche mit den Kids verschiedene Spiele durch. Unter den Standard-Spielen wie Unihockey und verschiedene Varianten von Fussball, gehörten auch Spiele wie Bassalo oder Boom-Ball.

Das absolute Highlight war sicher das Laser Biathlon am Mittwoch. Unter dem Motto «Biathlon 4 all» übten sich die Kids in ihren Biathlon-Skills. Bis Donnerstag fand das Camp jeweils am Morgen statt.

Am Freitagmorgen starteten sie dann mit dem Camp-Turnier in fünf Teams und verschiedenen Disziplinen. Ob im Die TeilnehmerInnen des Camps.

Bassalo, im Hindernisparcours oder im Präzisionschiessen mit den Laser-Gewehren. Den zweiten Teil am Nachmittag bildete die Turmstaffete oder das Discgolf. Zum Abschluss gab es noch ein Seilziehen, wo jedes Team gegeneinander antrat.

«Es war eine super Woche mit super Kids. Wir freuen uns bereits jetzt wieder auf die nächste Durchführung», meint die Organisation des Camps.

RED