Eine unwahrscheinliche Wahl

Zwei KandidatInnen bewarben sich an der Kandersteger Gemeindeversammlung vom Freitagabend um die Nachfolge des ausscheidenden Gemeinderats Sebastian Bichsel. Zwei Wahlgänge führten zu einer Stimmengleichheit: einmal je 95, einmal je 96 Stimmen pro Bewerberin. Am Ende musste das Los entscheiden. Gemeindepräsidentin Barbara Jost fiel die Aufgabe zu, eine Entscheidung herbeizuführen. Aus einem Horn der anwesenden Musikgesellschaft, das als Lostrommel diente, zog sie schliesslich die "Wahlgewinnerin": Miriam Schneider (SVP). Es unterlag in dem Stichentscheid Patrick Jost (Die Mitte).

Das Ende der Versammlung war geprägt von der Ehrung Adolf Ogis, dem die Gemeinde eine ganz besondere Laudatio widmete.

Mehr dazu und zu den übrigen Traktanden des Abends lesen Sie in der Ausgabe vom kommenden Dienstag.