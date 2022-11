Wie das Nationale Nordische Skizentrum Kandersteg (NNSK) am Samstag mitteilte, hat sich der Verwaltungsrat in den letzten Wochen intensiv mit den hohen Energiekosten und der möglichen Stromknappheit im Winterhalbjahr auseinandergesetzt. Nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit Sw...