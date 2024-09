Am vergangenen Samstag feierte das Internat Grosshaus aus Diemtigen sein 30-Jahr-Jubiläum. Gleichzeitig wurde die Aussenstelle Friedegg in Aeschi eingeweiht: Drei Neubauten, die unter Einbezug von Jugendlichen und Ehemaligen in ein wahres Bijou verwandelt worden waren, konnten ...