«Eli spielt Posune» – Roland Schwab

VORSCHAU Ein Elefant im Porzellanladen, tanzende Schildkröten und Dinosaurier, fröhliche Kindergartenkinder im Regen, ein Feuerwehrauto, ein Rega-Helikopter und ein Hund, der lieber duftende Blumen riecht als Katzen jagt – dies sind nur einige der Themen, die Roland Schwab am 31. Mai in der Stiftung Bad Heustrich besingen wird. Seine zahlreichen Songs kommen witzig, peppig, poppig, rockig, lyrisch und groovig daher. Mit der multiinstrumentalen Stilvielfalt werden auch Erwachsene angesprochen.

PRESSEDIENST STIFTUNG BAD HEUSTRICH

Die Kinderveranstaltung findet am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr in der Stiftung Bad Heustrich statt. Dazu gibt es ein grosses Hotdog-Essen in der Trinkhalle sowie eine Hüpfburg ab 18 Uhr. Freier Eintritt, Kollekte.

Hinweis: Das Programm für diesen Anlass wurde geändert, da Simu Fankhauser mit seinem Waldkobold «Pumpelpitz» aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten kann.