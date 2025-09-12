Immobilien Immobilien
Elia Jaggi ist nun zweifacher Schweizermeister

  12.09.2025 Sport
Mit seinen ausgezeichneten Leistungen erreichte Elia Jaggi den Meistertitel BILD: PETER ZAHLER
Die Titelkämpfe im Nationalturnen fanden im aargauischen Villmergen statt. Nach dem Eidgenössischen Turnfest in Lausanne war dies der zweite Saisonhöhepunkt für die Nationalturner. Elia Jaggi aus Reichenbach wurde in seiner Kategorie Schweizermeister.

