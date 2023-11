Ab Samstag sind die Skigebiete offen

Die Skiregion Adelboden-Lenk öffnet diesen Samstag, 2. Dezember, mit dem Hauptgebiet Adelboden-Lenk (Silleren-Metsch) sowie dem Teilgebiet Elsigen-Metsch ihre Tore und startet in den durchgehenden Winterbetrieb. Im Hauptgebiet Adelboden-Lenk, gestaltet sich das Angebot wie folgt: Gondelbahn Stand-XPress, Sesselbahn Metschstand, Sesselbahn Bühlberg, Kombibahn Hahnenmoos, Sesselbahn Lavey, Skilift Tanzboden, Dorf- und Sillerenbahn, Busverbindung Adelboden Dorf-Geils, Schneeschuhweg Bühlberg-Metschmaad und Gran Masta Park mit kleinem Angebot (ohne Liftbetrieb)



Die Sesselbahn Aebi, der Standlift und der Skilift Brenggen sind aktuell noch geschlossen und werden geöffnet, sobald es die Schneesituation zulässt. Die weiteren Skipisten, Schlittel- und Winterwanderwege sind in Vorbereitung – ein Entscheid wird kurzfristig kommuniziert.



Die Restaurants Metschstand und Sillerenbühl, als Betriebe der Bergbahnen Adelboden-Lenk AG, sind durchgehend zu den Bahnbetriebszeiten geöffnet. Das Restaurant Geilsbrüggli ist aktuell an den Wochenenden und ist ab dem 16. Dezember 2023 durchgehend offen.



Die weiteren Teilgebiete der Skiregion Adelboden-Lenk:

Die Engstligenalp AG startete bereits diesen Mittwoch in den durchgehenden Betrieb und präsentiert ihren Gästen jeweils von 10 bis 15.30 Uhr folgende Angebote: Luftseilbahn, Langlaufloipe, Winterwanderweg. Aufgrund von Umbauarbeiten und Revisionen ist kein Gastroangebot vorhanden. Der Skibetrieb wird ab dem 23. Dezember 2023 aufgenommen.

Bei der Tschentenalp AG gelten bis am Sonntag, 3. Dezember 2023, die Herbstöffnungszeiten. Der Adelbodner Hausberg begrüsst seine Gäste ab dem 22. Dezember 2023 zum Ski- und Schlittelvergnügen.

Der Lenker Betelberg nimmt den Winterbetrieb am 16. Dezember 2023 auf.

Sollte sich die Strassensituation im Engstligtal ändern, behält sich die Skiregion Adelboden-Lenk kurzfristige Angebotsanpassungen vor und wird entsprechend kommunizieren. Die Verantwortlichen der Skiregion Adelboden-Lenk stehen in engem Austausch mit den zuständigen Behörden.