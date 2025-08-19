Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Entscheidung auf den letzten Drücker

  19.08.2025 Sport
Die Entscheidung fiel in der 93. Minute: 4:3 für den FC Reichenbach in der Partie gegen das Team SIMME/SAANE. BILD: MICHAEL MAURER
Die Entscheidung fiel in der 93. Minute: 4:3 für den FC Reichenbach in der Partie gegen das Team SIMME/SAANE. BILD: MICHAEL MAURER

Trotz deutlicher Unterschiede bei den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen blieb die erste Halbzeit torlos. Demgegenüber entwickelte sich die zweite Halbzeit zu einem veritablen Fussballkrimi. Die oft bei sintflutartigem Regen gespielte Viertligapartie zwischen dem FC ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote