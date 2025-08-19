Entscheidung auf den letzten Drücker

Trotz deutlicher Unterschiede bei den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen blieb die erste Halbzeit torlos. Demgegenüber entwickelte sich die zweite Halbzeit zu einem veritablen Fussballkrimi. Die oft bei sintflutartigem Regen gespielte Viertligapartie zwischen dem FC ...

Trotz deutlicher Unterschiede bei den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen blieb die erste Halbzeit torlos. Demgegenüber entwickelte sich die zweite Halbzeit zu einem veritablen Fussballkrimi. Die oft bei sintflutartigem Regen gespielte Viertligapartie zwischen dem FC Reichenbach und dem Team SIMME/SAANE war vieles, ausser gewöhnlich.

«Ich wusste, dass sie eingespielt sind und Druck machen werden», so beschrieb Reichenbachs Viertligacoach Mario Schmid das Team SIMME/SAANE. Die Viertligaspieler aus dem Obersimmental und dem Saanenland trafen am vergangenen Samstagabend auf das Fanionteam des FC Reichenbach. Das Trainerteam und die Spieler der Gastgeber hatten sich im Vorfeld ihres ersten Meisterschaftsspiels der neuen Fussballsaion daher auf ambitionierte Gäste eingestellt. Trotzdem stellte sich rasch nach dem Anp!ff auf dem Gand in Kien heraus, dass Ungemach nicht nur aus der brodelnden Wetterküche, sondern auch auf dem Rasen drohte. Es waren keine fünf Minuten seit Spielbeginn vergangen und das Team SIMME/SAANE hatte auf dem Reichenbacher Rasen eine massive Dominanz aufgebaut. Die Spieler im roten Trikot zelebrierten ein starkes Offensivspiel und zauderten im Abschluss überhaupt nicht. Da nahm man bei den Gästen auch einen Ball, der sich in den Wald hinter dem Spielfeld verabschiedete, in Kauf.

Mit tollen Paraden und etwas Glück in die zweite Halbzeit gerettet

So sehr es dem Team SIMME/SAANE auch gelang, die Gastgeber in die Verteidigungsrolle zu drängen; hatte es noch kein Ball in die Reichenbacher Box geschafft. «Entgegenhalten!», instruierte Trainer Mario Schmid. Tatsächlich verteidigten «seine» Jungs gut. Dass der Zähler aber auch weit in der ersten Halbzeit immer noch 0:0 zeigte, war gerade auch Torhüter Alexander Beisswanger zu verdanken. «Es war ein intensives Spiel», bestätigte der routinierte Goalie, der regelmässig klärte. So auch in der 23. Minute, als er nach einer Standardsituation bereits zum x-ten Mal hervorragend parierte. Dass bislang dem FC Reichenbach zuweilen auch etwas Glück hold war, zeigte die 24. Spielminute. Flink rannte einer der rot bekleideten Fussballer in Richtung leeres Reichenbacher Tor. Etliche Reichenbacher Anhänger dürften nun im wahrsten Sinne des Wortes doppelt rotgesehen haben. Doch das «runde Leder» flog weit am Netz vorbei. Weniger gut war es allerdings um das Wetter bestellt. Mittlerweile regnete es sintflutartig. Dies forderte die Spieler nicht zuletzt aufgrund des weniger gut sichtbaren Balls zusätzlich. «Man muss sich sehr gut konzentrieren», erklärte Reichenbachs Schlussmann. Bei strömendem Regen und einem 0:0 ging es dann zum Pausentee. Zurück auf dem Rasen ging es vorerst einmal weiter wie bisher: mit Wolkenbrüchen, den Gästen in der Angreiferund den Gastgebern in der Verteidigerrolle.

Entscheidendes Doppelpack zum Spielende

In der 51. Minute erzielte das Team SIMME/SAANE dem bisherigen Spielverlauf entsprechenden, längst überfälligen Führungstreffer. Danach entwickelte Reichenvach in der zweiten Halbzeit eine, um es mit Alexander Beisswangers Worten zu nennen, «coole Mannschaftsleistung». Gleichzeitig bedeutete das 0:1 «Film ab» für den Fussballkrimi.

Coach Mario Schmid nannte den weiteren Spielverlauf in seinem Rückblick anschaulich als «offenen Schlagabtausch». Seine Equipe gelangte nun vermehrt vor das Gästetor. Man schrieb die 55. Minute, als Verteidiger Bernardo Gabriel Canellas Spala den Jubel auf Reichenbacher Seite befeuerte: 1:1. Applaus gab es auch in der 60. Minute. Flügelspieler Kevin Heimann beglückte den FC Reichenbach mit einem sensationellen Fallrückzieher zum 2:1. Allerdings glichen die Gäste wenig später wieder aus und erhöhten in der 74. Minute auf 2:3. Im hart umkämpften Spiel, das teils von Donnergrollen begleitet in die Endphase ging, eiferte Reichenbach dem Anschlusstreffer entgegen. In der 77. Minute gelang Spielertrainer Melvin Sarbach das ersehnte Tor. Ein Remis zeichnete sich ab. Doch der für den Kampf bekannte FC Reichenbach gab sich damit nicht zufrieden. Gekonnt nutzte erneut Melvin Sarbach eine sich ergebende Chance und der Ball zappelte im Netz. Des Stürmers Doppelpack ermöglichte dem FC Reichenbach einen begeisternden Sieg – gerade noch rechtzeitig in der dritten Minute der Nachspielzeit.

MICHAEL MAURER

Match-Telegramm Meisterschaft 4. Liga

FC Reichenbach – Team SIMME/ SAANE (FC Obersimmental) 4:3 (0:0) Torschützen FC Reichenbach: 55. Bernardo Gabriel Canellas Spala 60. Kevin Heimann 77. Melvin Sarbach 93. Melvin Sarbach

Zuschauer: 55

Reichenbach: Alexander Beisswanger, Nils Aellig, Pascal Schranz, Lars Bühler, Bernardo Gabriel Canellas Spala, Björn von Känel, Nikolas Bala, Yaroslav Sydorenko, Kevin Heimann, Gianluca Faga, Melvin Sarbach, Patrick Lauener, Sandro Teuscher, Nahom Alem, Abukar Ibrahim Wardhere, Joao Pedro Moreira Campos, Adrian Heymann

Trainer: Mario Schmid, Melvin Sarbach, Fabrizio Schärz