«Enzian» holt den Jahressieg

KEGELN Das Spieljahr 2022 des Freien Keglerverbandes Berner Oberland (FKVBO) ist zu Ende. Das traditionelle Absenden inklusive Rangverkündigung der Unterverbandsmeisterschaften fand Ende November in Gwatt statt. Der Kegelklub Enzian aus Frutigen erreichte den Jahressieg in der Kategorie C mit 5654 Holz. Sein einziger Konkurrent war der Damenkegelklub Fehnsturm aus Innertkirchen.

UELI STUCKI, FKVBO

Rangliste: Kategorie C (2 Teilnehmer): 1. KK Enzian, Frutigen (5654.00 Holz/990 Neuner); 2. DKK Fehnsturm, Innertkirchen (5611.40/955).