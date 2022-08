Sport

KEGELN Die siebte Jahresmeisterschaft 2022 des Freien Keglerverbandes Berner Oberland (FKVBO) fand in Goldswil bei Interlaken statt. Der Wettstreit im Park-Hotel dauerte vom 15. bis zum 27. August. Dem Kegelklub Enzian aus Frutigen gelang in der Kategorie C der Sprung an die Spit...