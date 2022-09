Frutigen

Traditionellerweise erleben alle SchülerInnen der OSS jedes Jahr eine Spezialwoche. Während in den 7. Klassen das Kennenlernen im Zentrum steht, dreht sich in den 8. Klassen alles um die Berufswahl. Alle 9. Klassen befinden sich in Landschulwochen.

Die Siebteler...