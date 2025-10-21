Erfolg mit Köpfchen und Kugeln

Der Frutiger Dan Salzmann spielt in diesem Jahr seine letzte Saison bei den Snooker-Junioren (U21). Er bewies im Verlauf der Saison immer wieder, dass er auch ohne intensives Training für Überraschungen sorgen kann.

Am vergangenen Wochenende stand in Bern das sechste Qualifikationsturnier des Jahres auf dem Programm. In der Gruppenphase musste sich Salzmann einzig dem Ranglistenersten geschlagen geben und zog als Gruppenzweiter ins Finaltableau ein. Dort wartete im Halbfinal ein harter Gegner aus der Romandie. Beide kämpften um den ersten Finaleinzug der Saison – und lieferten sich ein spannendes Duell, das erst im dritten und entscheidenden Frame entschieden wurde.

Es lagen nur noch die letzten drei Kugeln auf dem Tisch, als der Gegner nach mehreren taktischen Stössen einen Fehler beging. Salzmann lochte die Blaue ein, doch der Spielball rollte zu weit und blieb hinter der Schwarzen liegen – die pinkfarbene Kugel war jedoch noch an der Reihe. Über die Bande traf er Pink voll, und die Kugel sauste quer über den Tisch in die Ecktasche – ein spektakulärer Volltreffer zum Sieg. Dank des Punktevorsprungs musste er Schwarz gar nicht mehr spielen. Manchmal, so scheint es, ist das Glück tatsächlich mit den Tüchtigen.

Im Final traf der Frutiger erneut auf den Ranglistenersten Jonas Ugolini aus Delémont. Der talentierte Junior, der sowohl Poolbillard als auch Snooker spielt, zeigte einmal mehr seine Trainingsstärke. Salzmann kämpfte beherzt, doch der Trainingsrückstand machte sich bemerkbar – Glückstreffer wie im Halbfinal blieben diesmal aus. Am Ende musste er sich geschlagen geben, konnte sich jedoch über den zweiten Rang und den erneuten Finaleinzug freuen.

