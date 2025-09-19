Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Erfolgreiche vierte Work & Bike’n’Hike Week an der Lenk

  19.09.2025 Gesellschaft

Eine Woche lang haben zwölf motivierte Freiwillige in der Ferienregion Lenk-Simmental wertvolle Arbeit für das regionale Wegnetz geleistet. Unter Anleitung der Wegmeister der Gemeinde Lenk sowie mit Unterstützung von Fachleuten der Trailbau-Firma VAST-Trails wurden ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote