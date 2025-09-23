Immobilien Immobilien
Erfolgreiche Waldbrand-Grossübung

  23.09.2025 Adelboden
Die Feuerwehr übte den Einsatz im Gelände mit Unterstützung des Helikopters. BILDER: ZVG
Bei strahlendem Herbstwetter führte die Feuerwehr Adelboden am letzten Samstag eine gross angelegte Waldbrandübung in der Region Fluhweide durch. Ziel war es, den Ernstfall realistisch zu trainieren und die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Air-Glaciers-Crews sowie dem Amt ...

