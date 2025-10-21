Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Erfolgreicher Start der Jugendtanzgruppe Berner Oberland

  21.10.2025 Reichenbach, Kiental
Das gemeinsame Tanzen bereitete allen Beteiligten Freude. BILD: BEATRICE JOSI
Das gemeinsame Tanzen bereitete allen Beteiligten Freude. BILD: BEATRICE JOSI

Am Freitagabend wartete das vierköpfige Organisationskomitee der Jugendtanzgruppe Berner Oberland (JTG BEO) im Primarschulhaus Reichenbach gespannt auf den Moment, der vor einigen Monaten erst als Idee entstanden war.

Im Frühling beschlossen Martin Hofer, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote