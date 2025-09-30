Ermittlungen zur niedergebrannten Alphütte abgeschlossen

Anfang September ist in Emdthal eine Alphütte komplett niedergebrannt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Den abgeschlossenen Brandermittlungen zufolge steht ein Kaminbrand im Vordergrund – die Ursache konnte jedoch nicht abschliessend geklärt werden.

Am Donnerstag, 11. September 2025, kurz vor 20.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Brand in einer Alphütte in Emdthal gemeldet. Das Feuer konnte unter erschwerten Bedingungen gelöscht werden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen inzwischen abgeschlossen, wie in einer von gestern Mitteilung steht. Im Vordergrund steht ein zuvor ausgebrochener Kaminbrand. Aufgrund der starken Zerstörung konnte die Brandursache jedoch nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

RED