Erneutes Nein zur Geburtenabteilung

Der Oberwiler SVP Grossrat Nils Fiechter ist mit seinem Anliegen zum zweiten Mal gescheitert. Der Grosser Rat lehnte seine ...

Der Grosse Rat lehnte in seiner Herbstsession eine Motion ab, welche die Wiedereröffnung der Geburtenabteilung im Spital Frutigen forderte.

Der Oberwiler SVP Grossrat Nils Fiechter ist mit seinem Anliegen zum zweiten Mal gescheitert. Der Grosser Rat lehnte seine Motion, in welcher er die Wiedereröffnung der Geburtenabteilung Frutigen forderte, in allen Punkten ab.

Fiechter zeigte sich enttäuscht über den Ausgang der Abstimmung, hatte er doch auf die 39 576 gesammelten Unterschriften aus der Bevölkerung verwiesen. Die Arbeitsgruppe «gegen die Schliessung der Geburtenabteilung im Spital Frutigen» wolle nun politisch weiter vorgehen.

RED