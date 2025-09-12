Immobilien Immobilien
Erneutes Nein zur Geburtenabteilung

  12.09.2025 Politik

Der Grosse Rat lehnte in seiner Herbstsession eine Motion ab, welche die Wiedereröffnung der Geburtenabteilung im Spital Frutigen forderte.

Der Oberwiler SVP Grossrat Nils Fiechter ist mit seinem Anliegen zum zweiten Mal gescheitert. Der Grosser Rat lehnte seine ...

