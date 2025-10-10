Immobilien Immobilien
Ernst Wandfluh vertritt die Schweizer Alpwirtschaft in Strassburg

  10.10.2025 Politik
Ernst Wandfluh (vierter von rechts) mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Alpwirtschaft. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Diese Woche reiste der Kandergrunder Ernst Wandfluh in seiner Funktion als Präsident der Schweizerischen Alpwirtschaft nach Strassburg. Dort sprach er im Namen der rund 17 000 Älplerinnen und Älpler auf den 6600 Alpbetrieben, die jährlich etwa 5500 Tonnen Alpkäse ...

