Ernst Wandfluh vertritt die Schweizer Alpwirtschaft in Strassburg

Diese Woche reiste der Kandergrunder Ernst Wandfluh in seiner Funktion als Präsident der Schweizerischen Alpwirtschaft nach Strassburg. Dort sprach er im Namen der rund 17 000 Älplerinnen und Älpler auf den 6600 Alpbetrieben, die jährlich etwa 5500 Tonnen Alpkäse produzieren und 318 000 Normalstösse Vieh sömmern. Das Treffen fand mit Jessika Roswall statt, EU-Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft in der Kommission von Ursula von der Leyen. Neben Ernst Wandfluh nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter der Alpwirtschaft sowie Mitglieder des Europäischen Parlaments teil. Mit dabei waren ausserdem:

• Österreich: Josef Obweger (Obmann der Almwirtschaft Österreich) und Silvester Gfrerer (stellvertretender Obmann der Almwirtschaft Österreich)

• Bayern: Josef Glatz (Obmann des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern)

• Allgäu: Christian Brutscher (Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu)

• Südtirol: Alberich Hofer (Südtiroler Bauernbund, Arbeitsgruppe Berglandwirtschaft) und Manfred Vallazza (Südtiroler Bauernbund, Bezirksobmann Pustertal).

MICHAEL SCHINNERLING