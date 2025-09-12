Immobilien Immobilien
Erste Fälle von Blauzungenkrankheit im Frutigland

  12.09.2025 Lanwirtschaft

Im August warnte der «Frutigländer» über die Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen und berichtete über einen neuen Impfstoff. Nicht lange her, sind nun erste Fälle beider Serotypen im Frutigland aufgetreten.

JACQUELINE RÜESCH

