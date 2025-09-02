Erster Herbstzauber in Kandersteg

Zur Première des Anlasses war Petrus allen gut gesinnt. Dank des Entgegenkommens der Behörden konnte kurzfristig der Markt draussen durchgeführt werden (Bild). Das organisierende Jodlerduett Schiltbach Gimmelwald, bestehend aus Gino Qualizza, Regula Schmid-Ogi und Christian Abbühl, fieberten diesem Sonntag entgegen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Freudig durften sie die drei Produzenten, die Familien Fuchs, von Allmen und Graf aus dem Lauterbrunnental, vor Ort begrüssen und Familie Stäger sowie Ändel’s Backstube am eigenen Stand vertreten. Reichhaltig war das Angebot der Aussteller und der Degustationsteller konnte nach Lust und Laune und Hunger «bis gnueg» gefüllt werden. Zur Unterhaltung trugen die Kapelle Gletcherschären und das Jolderduett Schiltbach Gimmelwald bei. Das Konzept des Marktes ist etwas Neues – Anpassungen sind nun bis zur nächsten Durchführung am 30. August 2026 durchaus möglich.

REGULA SCHMID-OGI