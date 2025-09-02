Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Erster Herbstzauber in Kandersteg

  02.09.2025 Kandersteg
BILD: ZVG:
BILD: ZVG:

Zur Première des Anlasses war Petrus allen gut gesinnt. Dank des Entgegenkommens der Behörden konnte kurzfristig der Markt draussen durchgeführt werden (Bild). Das organisierende Jodlerduett Schiltbach Gimmelwald, bestehend aus Gino Qualizza, Regula Schmid-Ogi und Christian ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote