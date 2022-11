Während der Winterpause läuft bei der Niesenbahn ein grosses Bauprojekt: In der oberen Sektion werden der Antrieb und die Steuerung erneuert. Am Samstagmorgen wurde ein 3,2 Tonnen schweres Gegenrad montiert – was viel Zeit und noch mehr Feingefühl erforderte. Share Share X Image Title 1/10