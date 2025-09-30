Immobilien Immobilien
Es geht deutlich aufwärts mit der Tschentenalp Bahnen AG

  30.09.2025 Adelboden
Schönste Terrasse, bestes Essen, freundlichstes Personal: mit derlei Superlativen will die Tschentenalp AG Gäste auf ihren Berg locken. BILDER: RETO KOLLER
An der 23. Generalversammlung der Tschentenalp Bahnen AG vom vergangenen Freitag durften sich die zahlreich anwesenden AktionärInnen freuen. Das Unternehmen wies ein beinahe ausgeglichenes Ergebnis auf – dies nach jahrelangen hohen Verlusten. Doch der Verwaltungsrat bleibt ...

