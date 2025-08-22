Immobilien Immobilien
«Es war lustig»

  22.08.2025 Sport
Das Team Bad Heustrich v.l.: Jürg Krähenbühl (Mit Betreuerin Katinka Kühnel); Michelle Amstutz (Mit Betreuerin Eveline Rubi); Nadine Svoboda; Eliane Kaufmann; Thomas Enz; Thomas Stampfli; Susanne Enz; Fabian Frey; Werner Notz; Kristin May (Motivatorin und Zuschauerin; die beiden Trainer Reto Lauber und Adrian Wenger. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Zum zweiten Mal nahm das Team vom Bad Heustrich beim Velorennen von Special Olympics in Interlaken teil. Das Team war in bester Laune und absolvierte bei heissem Wetter das Rennpensum mit einem strahlenden Lächeln. Dieses Jahr fand das Radrennen bereits zum vierten Mal im Rahmen des ...

