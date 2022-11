Es wird «rutschig» im Frutigresort

Das jüngste Baugesuch der Brügger HTB GmbH für den Ausbau ihres Frutigresorts umfasst unter anderem eine zusätzliche Plattform in der Grösse von 4×35 Metern am bestehenden 20 Meter hohen Kletterturm. Geplant ist, dass sich von dort eine Rutsche hinunterwindet bis in den Container unter dem Kioskgebäude (siehe Grafik). Dieses soll mit einer Bar ergänzt werden. Dort und im Aussenbereich des Hauptgebäudes sind zusätzliche Sitzplätze beantragt, für die Restaurantterrasse ist ein neuer Sonnenschutz geplant. Die Unterlagen liegen bis am 15. Dezember öffentlich auf.