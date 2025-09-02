Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

ESAF-Kränze für die Frutigländer

  02.09.2025 Sport
Der Frutigländer Dario Bühler (oben) nimmt sich mit viel Schwung Tim Roth (unten) zur Brust. BILDER: BARBARA LOOSLI
Der Frutigländer Dario Bühler (oben) nimmt sich mit viel Schwung Tim Roth (unten) zur Brust. BILDER: BARBARA LOOSLI

Der Auftritt der Frutigländer Schwinger am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest überzeugte durchaus. Mit dem Festsieg hatten sie jedoch nichts zu tun, den Titel holte sich der Bündner Armon Orlik. Immerhin erzielten die Berner die meisten ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote