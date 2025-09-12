Immobilien Immobilien
EVP Berner Oberland bereitet sich auf Grossratswahlen vor

  12.09.2025 Politik
Eben noch beim gemütlichen Austausch, bald schon die Köpfe in den Wahlunterlagen (v. l.): Die Kandidierenden Stephanie Rieben, Thomas Bettschen, Lorenz Fehr, Ephraim Rindlisbacher, Barbara Schranz und Noemie Rindlisbacher. BILD: ZVG
Die EVP Berner Oberland hat sich zu Informationstreffen im Hinblick auf die kommenden Grossratswahlen versammelt. In ungezwungener Atmosphäre und bei einer Kennenlernrunde lebten unerwartet auch alte Bekanntschaften wieder auf.

Im Zentrum stand die Vorstellung des ...

