EVP Berner Oberland bereitet sich auf Grossratswahlen vor

Die EVP Berner Oberland hat sich zu Informationstreffen im Hinblick auf die kommenden Grossratswahlen versammelt. In ungezwungener Atmosphäre und bei einer Kennenlernrunde lebten unerwartet auch alte Bekanntschaften wieder auf.

Die EVP Berner Oberland hat sich zu Informationstreffen im Hinblick auf die kommenden Grossratswahlen versammelt. In ungezwungener Atmosphäre und bei einer Kennenlernrunde lebten unerwartet auch alte Bekanntschaften wieder auf.

Im Zentrum stand die Vorstellung des zeitlichen Ablaufs der Wahlkampagne. Besonders im Fokus steht René Müller aus Adelboden, er stellt sich als bisheriger Grossrat zur Wiederwahl. «Es ist mir ein Anliegen, dass ich das Berner Oberland auch künftig im Parlament vertreten kann», betonte Müller im Gespräch. Deutlich wurde für die Beteiligten beim Treffen auch, wie wertvoll ihr gemeinsames Engagement in der Politik sei. Die EVP trage mit ihren Werten wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Menschenwürde gerne zum politischen Diskurs bei, so der Grundtenor. Dabei verstehe sich die EVP als Stimme, welche Brücken schlage zwischen Tradition und Zukunft, zwischen Bewahrung und Innovation. Nebst bewährten Kräften liessen sich laut EVP auch junge Interessierte für die Wahlkampagne gewinnen.

Gleichzeitig wird betont, dass weitere UnterstützerInnen herzlich willkommen seien. Der Anlass bot Gelegenheit für Austausch, gemeinsame Planung und ein Gruppenfoto zur Erinnerung.

RED