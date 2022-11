Fehlende «Anzeiger» und «Frutigländer»

Aufgrund eines Problems im Post-Verteilzentrum Härkingen wurde am Dienstag ein grosser Teil des «Frutiger Anzeigers»/«Frutigländers» nicht weitergeleitet und fehlte in den Haushaltungen. Die Auslieferung dieser Printausgaben erfolgt gemäss Post am Mittwoch. Der «Frutiger Anzeiger» und der «Frutigländer» sind als E-Paper unter www.frutiglaender.ch frei zugänglich, die Texte des «Frutigländers» sind dort ebenfalls für alle freigeschaltet. Wie entschuldigen uns bei allen Leserinnen und Lesern.