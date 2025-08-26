Immobilien Immobilien
Feine Haare, starke Nerven: eine junge Coiffeuse aus Scharnachtal

  26.08.2025 Frutigen
Nicht nur beim Friseur zählt Schönheit: Die junge Coiffeuse bereitet sich für die Vorführungen ihrer Kühe auf Viehschauen vor. BILD: ZVG
Viele Menschen in und um Frutigen kennen wahrscheinlich die junge Coiffeuse im Atelier an der Kanderstegstrasse 4 und liessen sich von ihr schon die Haare schneiden. Doch was steckt denn eigentlich hinter der sympathischen Lernenden Ronja Walser? Wie kam es dazu, dass sie diesen Beruf ...

