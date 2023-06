Ferien in Bad Säckingen

Der Trompeter von Säckingen hat das eindrückliche mittelalterliche Städtchen am Rhein in der Welt bekannt gemacht. Dem Klang seiner Trompete folgend, wählten die Adelbodner Senioren Ende Mai seine Stadt zum Ausgangspunkt ihrer Ferienwoche. Sie wurden von einem tollen Team begleitet und waren im Hotel «Goldener Knopf», das direkt am Rhein liegt, gut aufgehoben. Der Tag begann mit einem üppigen Frühstück. Anschliessend konnten sich die Senioren in einige biblische Berichte zum Thema Wasser vertiefen. Ferner standen zwei interessante Ausfahrten in den südlichen Schwarzwald auf dem Programm. Beim Besuch des Spargelhofs Spaltenstein in Flaach – nahe der Stelle, an der die Thur in den Rhein mündet – wurde den Gästen aus Adelboden anschaulich erklärt, mit wie viel Know-how die Spargeln gezogen werden und wie intensiv die Arbeitsgänge sind, bis dieses beliebte Saisongemüse schön gebündelt zum Verkauf in den Geschäften bereitliegt. Faszinierend war auch die Fahrt auf dem 70 Meter langen Schiff «Ryhstärn» durch zwei Schleusen von Rheinfelden zum Dreiländereck im Rhein-Hafen. Auf der Rückfahrt erfreute sich die Gruppe wieder am frischen Grün ihres Heimatlandes. Besonders die Querung der Jurahöhen von Glovelier über Lajoux nach Les Reussilles und Tramelan, ganz abseits der überlasteten Verkehrswege, führte den Senioren die Vielgestaltigkeit der Schweiz vor Augen. Von den Erinnerungen an die erlebnisreichen Seniorenferien 2023 werden sie wohl noch öfters zehren.

KONRAD HARI, ADELBODEN