«Fidel» gibt das Steuer ab

Theophil «Fidel» Schmid ist glücklich, dass es mit Kander-Reisen weitergeht. Anfang dieses Jahres hat er sein Unternehmen an Marcel Germann übergeben.

MARCEL MARMET

Kander-Reisen ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Bereits 1945 begann Fritz Schmid, der unter dem Spitznamen «Süüli-Fritz» weitherum bekannt war, Transporte mit seinem Traktor auszuführen. Er war Viehhändler und beförderte vorwiegend Schweine und andere Kleintiere. Nach und nach wurde der Fahrzeugpark erweitert und modernisiert. Neben allgemeinen Transportaufträgen erweiterte Fritz Schmid sein Angebot, indem er ab 1957 Taxifahrten ins Elsigbach ausführte, vorerst mit einem Landrover und einem Jeep. Ab Winter 1965 hatte der Verkehrsverein Frutigen die Konzession für den Skibus nach Elsigbach inne. Fritz Schmid und Fritz von Känel waren die Transportbeauftragten. Die Söhne Daniel und Theophil sowie die Tochter Bethli waren ebenfalls im Familienbetrieb beschäftigt.

1975 traten Vertreter der Bäuertgenossenschaft Gasterntal an Fritz Schmid heran und fragten, ob er bereit wäre, einen Busbetrieb ins Gasterntal zu betreiben. Es war dies die zweite konzessionierte Linie, die das Unternehmen bis heute im Fahrplan hat. Um der steigenden Nachfrage, insbesondere von Gruppen, gerecht zu werden, wurde 1979 der erste Reisebus angeschafft. Gefahren wurde dieser meist von Theophil, der im Jahr zuvor die Carprüfung absolviert hatte. Nur ein Jahr später wurde der zweite Reisebus von Ernst Scherz aus Reichenbach erworben.

Reiseunternehmen im Nischensegment

Heute ist die Firma Kander-Reisen lokal gut aufgestellt. Neben den erwähnten Linien ins Gasterntal und ins Skigebiet Elsigen–Metsch haben die Schülertransporte in den Inneren Gebieten den grössten Anteil am Auftragsvolumen. Hinzu kommen Vereinsausflüge und Gruppenreisen an Ziele, die meist fernab der Touristenströme liegen. «Im Vergleich zu den grossen Busunternehmen kann ich mich nur dort behaupten, wo diese nicht hinfahren», begründet Teophil «Fidel» Schmid seine Geschäftsstrategie. Er kann auf einen treuen Kundenstamm zählen. Auf seinen Tages- und Halbtagesfahrten sind meist dieselben Fahrgäste dabei, die seine ruhige Fahrt abseits der Autobahnen besonders schätzen und sich untereinander bestens kennen. Auf diese beliebten Angebote müssen die Kunden auch beim neuen Inhaber Marcel Germann (s. Kasten) nicht verzichten.

Vorliebe für grosse Fahrzeuge

Während die Übergabe der Firma für Teophil Schmid schon seit längerer Zeit feststand, war die Übernahme für Marcel Germann ursprünglich kein Thema. Doch im Laufe seiner anderthalb Jahre als Fahrer bei Kander-Reisen reifte der Gedanke in ihm. Germann ist gelernter Strassenbauer und war 16 Jahre bei der Firma Marti tätig gewesen, bis er durch einen Unfall gezwungen war, sich umschulen zu lassen. Er liess sich zum Taxifahrer ausbilden und legte die Prüfung zum Lastwagen- und Buschauffeur ab. «In meiner Tätigkeit als Strassenbauer war ich es gewohnt, Baumaschinen und auch Lastwagen zu lenken – allerdings nicht im öffentlichen Verkehr», begründet er seine Vorliebe für grosse Fahrzeuge. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist er der neue Inhaber von Kander-Reisen. «Alle Chauffeure, die es wollen, können bei mir angestellt bleiben. Hinzu kommt noch eine Fachkraft im Büro», gibt er bekannt. Er ist motiviert, die langjährige Tradition des Unternehmens erfolgreich weiterzuführen.

ZUR PERSON

Marcel Germann, 1979 in Frutigen geboren und aufgewachsen, ist verheiratet mit Nelly und Vater dreier Kinder. Als gelernter Strassenbauer hat er eine Vorliebe für grosse Fahrzeuge. Die Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie in der Natur. Seine Leidenschaft, das Bergsteigen, musste er nach seinem Arbeitsunfall aufgeben. Die Invalidenversicherung beurteilte ihn als arbeitsunfähig, doch mit eisernem Willen liess er sich zum Taxifahrer umschulen und machte dann noch die Lastwagen- und Carprüfung.

MM