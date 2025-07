Schön, simer immerhin no Brieffründä. Schomal vorwäg ganz liebi Grüess a aller wo die Kolumnä läsä und sicher ki Plan meh hii, was du mier hie am 1. April 2025 gschribe hesch. E nu so de.

Bezüglich am Schuss ids igetä Bii wägem ...