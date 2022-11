Finanzieller Zustupf für die Junioren

Für einmal begann der Junioren-Eishockeymatch zwischen Adelboden und Thun auf eine etwas andere Art. Vor dem Anpfiff zum Heimspiel am Sonntag machte die Speakerin den ZuschauerInnen und den Junioren des EHC Adelboden eine freudige Mitteilung: EHC-Präsident Andreas Wagner und der Juniorentrainer Thomas Willen konnten vom Verein Stammgäste Adelboden (VSA) einen Scheck in der Höhe von 1000 Franken in Empfang nehmen. Der finanzielle Zustupf wird für das Hockeylager verwendet.

Der VSA engagiert sich immer wieder für die Förderung der Adelbodner Jugend, sei dies im sportlichen oder im kulturellen Bereich. Nach der Übergabe lancierte der VSA-Präsident Rolf Henzmann mit dem Puckeinwurf den Match.

CORINA SCHRANZ