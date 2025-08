Flurina Auf der Maur definitiv an der EM in Finnland

Letzte Woche wurde Flurina Auf der Maur vom LC Scharnachtal für die U20-EM in Tampere (Finnland) selektioniert und vertritt dort die Schweiz über 3000 Meter.

Die Saisonplanung von Flurina Auf der Maur war ausgerichtet auf die Selektion für die U20-EM über 3000 Meter. Diese findet vom 7. bis 10. August 2025 in Tampere, Finnland, statt. Dass es mit der definitiven Selektion geklappt hat, ist jedoch alles andere als selbstverständlich. Flurina musste ihre persönliche Bestzeit aus dem Vorjahr um sagenhafte 17 Sekunden verbessern, was auf diesem Niveau einem Quantensprung entspricht. Sie schaffte dies im Juni in Regensburg/D und wurde nun von Swiss Athletics vor wenigen Tagen definitiv für die U20-EM selektioniert, wo sie die Schweizerfarben vertreten wird. Für Flurina ist dies der erste Einsatz im Nationaldress und die Vorfreude ist natürlich riesig.

Riesig ist jedoch auch die Konkurrenz: In der Schweiz ist Flurina in dieser Saison klar die Schnellste in ihrer Kategorie, aber in Europa hat das Niveau in den letzten Jahren massiv zugenommen, sodass sie sicher eine Aussenseiterrolle für eine mögliche Finalqualifikation hat.

Eine Finalqualifikation ist jedoch nicht das primäre Ziel, vielmehr geht es darum, sich mit einer starken Zeit und mit dem Herzen in der Hand gegen die Besten von Europa zu stellen. Auf der Maur hat sich zusammen mit sieben weiteren Athletinnen und Athleten des LC Scharnachtal sowie dem Coach während zwei Wochen im Höhentrainingslager in St. Moritz auf ihren internationalen Einsatz vorbereitet.

Nach nur zwei Tagen «Oberländer Luft» ging es direkt weiter nach Finnland zu den Vorbereitungen. Auch die restlichen AthletInnen des LC Scharnachtal konnten in den zwei Wochen trotz Wetterpech sehr gut trainieren, sodass alle bereit sind für die kommenden nationalen Toprennen, aber natürlich auch für die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften der U18, U20 und U23 im September 2025.

Der LC Scharnachtal wird auch dort wieder mit einem ganzen Team präsent sein und natürlich um Finalplätze und idealerweise um Medaillen mitkämpfen.

HEINZ ZURBRÜGG, LC SCHARNACHTAL