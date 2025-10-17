Förderung der Lokal- und Regionalpresse

Ab dem 1. Januar 2026 wird der jährliche Bundesbeitrag für die regionale und lokale Presse erhöht. Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 15. Oktober beschlossen. Er vollzieht damit einen Entscheid, den das Parlament gefällt hat. Ab Inkrafttreten des revidierten Postgesetzes wird der Bundesbeitrag für die Regional- und Lokalpresse von 30 Millionen auf 40 Millionen Franken pro Jahr hinaufgesetzt. Diese Erhöhung um 10 Millionen Franken ist auf sieben Jahre befristet. Den Anstoss für diese zusätzliche Unterstützung gab die parlamentarische Initiative «Für eine unabhängige Presse sind die Beträge zur indirekten Förderung anzupassen». Sie fordert zum einen eine höhere Ermässigung bei der Tageszustellung von abonnierten Tagesund Wochenzeitungen und zum anderen die Ausdehnung der Förderung auf die Frühzustellung unter der Woche. Derzeit werden 143 Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse unterstützt.

