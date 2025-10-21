Freude im «Haus der Museen»

Freude herrscht im Haus der Museen: Aus der Gewinnausschüttung der Mobiliar haben im Bereich Kultur sowohl das Seilbahnmuseum Schweiz als auch das Ortsmuseum Kandersteg einen Beitrag erhalten.

Claudia Greber von der Mobiliar hatte das Haus der Museen Kandersteg im Bereich Kultur für das diesjährige Sponsoring ihrer Firma vorgeschlagen – mit Erfolg. Am Mittwoch übergab sie dem Seilbahnmuseum Schweiz und dem Ortsmuseum Kandersteg je ein Couvert mit einem willkommenen Geldbetrag.

Die Unterstützung kommt zur rechten Zeit: Die Museen können die Beiträge gut gebrauchen – sei es für Unterhalt, Verbesserungen oder neue Einrichtungen und Innovationen. Beide Trägervereine, das Seilbahnmuseum und der Heimatverein Kandersteg, sind auf Spenden angewiesen. Mit den Eintrittsgeldern allein lässt sich der Betrieb nicht finanzieren.

Das Haus der Museen ist bis am 2. November 2025 jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nach einer kurzen Winterpause werden die Ausstellungen ab Weihnachten wieder zugänglich sein.

RED