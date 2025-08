«Frutigen ist unsere zweite Heimat»

Der Weg in die ...

Eine eindrückliche Treue zum Ferienort: Das Ehepaar Riet und Henk van Wijk aus den Niederlanden verbringt diesen Sommer bereits zum 40. Mal seine Ferien in Frutigen. Seit 26 Jahren sind sie dabei treue Gäste der Familie Schneider am Bodenweg.

Der Weg in die Schweiz war für das Ehepaar van Wijk nicht von Anfang an vorgezeichnet. Erst die Begeisterung ihrer Tochter nach einem Aufenthalt im Kiental brachte sie auf die Idee, selbst Ferien im Berner Oberland zu verbringen. Da es damals noch kein Internet gab, notierte sich Henk van Wijk zehn Telefonnummern von Vermietern – und der zehnte Anruf führte endlich zum Erfolg: Die ersten Ferien in Kanderbrück waren gebucht.

Seither hat die Faszination des Ehepaars für die Schweiz – und insbesondere für das Frutigland – nicht nachgelassen. Bis zu zweimal im Jahr nahmen die beiden die 820 Kilometer lange Fahrt von ihrem Wohnort Nederhemert bei Utrecht nach Frutigen auf sich. Im Winter lockten die Langlaufloipen, im Sommer die Wanderwege. Auch heute, im Alter von 84 Jahren, sind Riet und Henk van Wijk noch aktiv unterwegs – auch wenn die Touren inzwischen etwas weniger Höhenmeter beinhalten.

«Wir schätzen die Freundlichkeit der Frutiger», sagt Henk van Wijk. Er komme stets rasch mit Einheimischen ins Gespräch, und Frutigen sei für ihn und seine Frau längst zur zweiten Heimat geworden. Einen grossen Anteil daran hat sicherlich auch das langjährige Gastgeberpaar Hedi und Ferdinand Schneider.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums lud das Tourist Center Frutigen die Gäste sowie die Gastgeber zu einem gemeinsamen Apéro ein.

HSF / TOURIST CENTER FRUTIGEN