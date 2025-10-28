Frutigen kassiert bittere Niederlage in der Nachspielzeit

Nach drei sieglosen Spielen wollte das Fanionteam des FC Frutigen im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Lerchenfeld endlich wieder einen Sieg einfahren. Trotz grossem Einsatz und einer kämpferisch starken Leistung stand die Mannschaft am Ende erneut mit leeren Händen da ...

Nach drei sieglosen Spielen wollte das Fanionteam des FC Frutigen im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Lerchenfeld endlich wieder einen Sieg einfahren. Trotz grossem Einsatz und einer kämpferisch starken Leistung stand die Mannschaft am Ende erneut mit leeren Händen da – der entscheidende Gegentreffer fiel in der Nachspielzeit.

PETER SCHMID

Nach dem klaren Cup-Sieg im August gegen denselben Gegner war Frutigen zwar mit Selbstvertrauen, aber nicht als Favorit ins Spiel gestartet. Die jüngsten Resultate – zwei Niederlagen und ein Unentschieden – hatten ihre Spuren hinterlassen. Beide Teams begannen vorsichtig auf dem regennassen Hauptfeld, suchten Sicherheit im Passspiel und verzichteten auf frühes Pressing.

Die ersten nennenswerten Chancen liessen auf sich warten. Erst ein Distanzschuss von Rubin sorgte für etwas Gefahr. Danach nahm das Spiel Fahrt auf: Nach einem Eckball der Gäste musste Björn Schmid auf der Linie retten. Im direkten Gegenzug tauchte Hurni allein vor dem Lerchenfelder Keeper auf, doch sein Abschluss wurde ebenfalls kurz vor der Linie geklärt.

Kurz vor dem Pausenpfiff kam es zu einer umstrittenen Szene: Nach einer Unterbrechung wegen einer Verletzung erwarteten alle, dass Lerchenfeld den Ball sportlich fair zurückspielen würde. Stattdessen nutzten die Gäste die Situation aus – ein schneller Angriff und ein präziser Schuss aus 20 Metern bedeuteten das 0:1. Ein bitterer Rückstand zur Pause.

Rote Karte bringt Frutigen erst recht ins Spiel

Kurz nach Wiederbeginn sorgte der Schiedsrichter für Aufregung: Elia Elsener wollte nach einem Foul den Freistoss schnell ausführen, traf dabei jedoch den foulenden Gegenspieler – Gelb-Rot für Elsener. Eine harte Entscheidung, die Frutigen auf zehn Mann reduzierte. Doch statt einzubrechen, zeigte die Heimelf Moral. Nach einem Eckball hatte Björn Schmid den Ausgleich auf dem Fuss, scheiterte aber an einem Verteidiger auf der Linie. In der 64. Minute wurde der Aufwand belohnt: Hurni startete in der eigenen Hälfte, setzte sich mit einem energischen Lauf durch und bediente Guri, der mit einem herrlichen Schuss in den Winkel das 1:1 erzielte. Frutigen blieb am Drücker. Zehn Minuten später brachte ein abgefälschter Schuss von Inniger die 2:1-Führung – das Spiel war gedreht. Doch Lerchenfeld gab sich nicht geschlagen und kam in der 80. Minute nach einem präzisen Pass in die Tiefe zum 2:2-Ausgleich.

Späte Entscheidung besiegelt die Niederlage

In der Schlussphase war das Spiel offen, doch die Unterzahl machte sich zunehmend bemerkbar. Lerchenfeld drängte auf den Sieg und setzte Frutigens Abwehr unter Druck. In der Nachspielzeit dann der Nackenschlag: Ein Frutiger Verteidiger rutschte auf dem glitschigen Rasen unglücklich aus, ein Lerchenfelder Stürmer nutzte das Missgeschick eiskalt zum 2:3. Kurz darauf war Schluss.

Trotz ansprechender Leistungen fehlt dem FC Frutigen derzeit das Wettkampfglück. Seit der unglücklichen Niederlage Anfang Oktober in Interlaken wartet die Mannschaft auf einen Sieg. In der Tabelle ist das Team aus der Spitzengruppe zurückgefallen und liegt nun näher am Strich als an der Spitze.

Zum Abschluss der Vorrunde reist Frutigen am kommenden Donnerstag zum zweitplatzierten FC Weissenstein Bern – die letzte Chance, vor der Winterpause noch einmal ein Ausrufezeichen zu setzen.

Telegramm:

Meisterschaft 2. Liga: FC Frutigen – FC Lerchenfeld 2:3 (0:1)

Tore: 44. Gegner 0:1, 61. Guri 1:1, 66. Inniger 2:1, 81. Gegner 2:2, 90.+2 Gegner 2:3

Bemerkungen: 47. Gelb-Rote Karte Frutigen

Hauptfeld Frutigen: 100 Zuschauer

Aufstellung FC Frutigen:

Scherz; Schranz, Simon Wieland, Elia Elsener, Björn Schmid; Inniger, Hurni, Tim Schmid, Rubin; Pieren, Gavazi

Ersatzbank: Friedli, Brügger, Jonas Elsener, Guri, Silas Wieland

Weitere Resultate des Wochenendes:

4. Liga: FC Frutigen - FC Meiringen 2:5 4. Liga Frauen: FC Rubigen - FC Frutigen 1:7 Junioren B: FC Chiesetau – FC Frutigen/Reichenbach 3:3 Juniorinnen FF17: FC Frutigen - FC Spiez 6:1 Junioren D9: FC Dürrenast - FC Frutigen a 1:1 Junioren D9: FC Frutigen b - FC Heimberg 7:2 Junioren D7: FC Fortuna Thun - FC Frutigen a 2:3 Junioren D7: FC Allmendingen - FC Frutigen b 7:1 Juniorinnen FF14: FC Ostermundigen - FC Frutigen 12:2 Senioren 30+: FC Frutigen - FC Steffisburg 1:3