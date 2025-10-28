Immobilien Immobilien
Frutigen kassiert bittere Niederlage in der Nachspielzeit

  28.10.2025 Sport
Hurni gibt alles im Laufduell. BILD: PETER SCHMID
Nach drei sieglosen Spielen wollte das Fanionteam des FC Frutigen im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Lerchenfeld endlich wieder einen Sieg einfahren. Trotz grossem Einsatz und einer kämpferisch starken Leistung stand die Mannschaft am Ende erneut mit leeren Händen da ...

