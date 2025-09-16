Immobilien Immobilien
Frutigen steht im Achtelfinal – reife Leistung beim 3:1-Sieg in Heimberg

  16.09.2025 Sport

Das Fanionteam des FC Frutigen hat sich am vergangenen Dienstagabend souverän für die Achtelfinals des Berner Cups qualifiziert. Im Auswärtsspiel gegen Ligakonkurrent FC Heimberg zeigten die Oberländer eine abgeklärte Leistung und setzten sich in einem intensiven ...

