Frutigen sagt zweimal Ja an der Urne

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Frutigen hat einem Nachkredit von einer Million Franken für die Sanierung und den Ausbau der Rinderwaldstrasse zugestimmt. Auch die Zonenplanänderung der Parzelle Nr. 2508 an der Wallisgasse wurde gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung betrug 33,3 Prozent.

Die Stimmberechtigten haben am 19. Mai 2019 für die Sanierung und den Ausbau der Rinderwaldstrasse (Gemeindestrasse) an der Urne einen Kredit von 7,185 Millionen Franken bewilligt. Die Ausführung sollte in drei Etappen erfolgen: Die erste Etappe wurde im Herbst 2022 fertiggestellt. Die zweite Etappe kann im Sommer 2025 abgeschlossen und mit der dritte Etappe soll nach dem Subventionsbeschluss im Herbst 2025 gestartet werden.

Aufgrund der wirtschaftlichen und weltpolitischen Lage (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, etc.) wies die Bauleitung allein für die Position «Teuerung» Mehrkosten von über einer halben Million Franken aus. Hinzu kamen während den Bauarbeiten eine zusätzlich nötige Stützmauer sowie weitere Mehrkosten, die einen Nachkredit von einer Million Franken nötig machte. Nach Abzug der zu erwartenden Subventionen und der Grundeigentümerbeiträge hat die Gemeinde Frutigen von diesem Nachkredit mit Restkosten von ca. 266'000 Franken zu rechnen. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag an der Urne den Nachkredit mit 1’125 Ja- (72,9 %) zu 405 Nein-Stimmen (26,2 %) gutgeheissen und gaben damit grünes Licht für die Schlussetappe dieser Sanierung.

Klares Ja zu Zonenplanänderung

Auch die Zonenplanänderung der Parzelle Nr. 2508 mit Änderung des Baureglements und des Schutzzonenplans wurde mit 967 Ja (62,7 %) zu 513 Nein-Stimmen (33,2 %) deutlich gutgeheissen. Die Bauwilligen sind von den Umsiedlungen im Zusammenhang mit der Räumung des Munitionslagers in Mitholz betroffen und möchten auf dieser Parzelle, die von der Landwirtschaftszone in die Wohnzone W2E umgezont werden soll, bauen.

Der Gemeinderat von Frutigen ist über die beiden Zusagen der Stimmbevölkerung erfreut, wie er mitteilt.

Pressedienst Gemeinderat Frutigen/hsf