Frutiger Torflut nach der Pause

Nach dem geglückten Start in die diesjährige Cupsaison gegen den starken FC Lerchenfeld ging es für die Frutiger 2. Ligisten auswärts gegen den FC Orpund aus der 3. Liga in die nächste Runde.

Als Zweitligist war die Mannschaft aus Frutigen in der Favoritenrolle und wurde dieser von Beginn an gerecht. Die Frutiger waren klar spielbestimmend und konnten sich mehrere hochkarätige Chancen erspielen, welche jedoch fahrlässig ausgelassen wurden. Die Mannschaft aus Orpund machte es den Frutigern nicht leicht. Mit Leidenschaft, harter Zweikampfführung und Mut im Aufbauspiel konnten sich die Hausherren vereinzelt vor das gegnerische Tor spielen. Im Abschluss blieben die Orpunder jedoch ungefährlich. Mehrheitlich wussten die Frutiger die Angriffe des Gegners mit ihrem Pressing zu unterbinden und sich nach dem Umschalten weitere Chancen zu erspielen. In der 30. Spielminute erlöste Rohrer die Frutiger schliesslich mit dem verdienten 0:1 Führungstreffer, indem er eine Hereingabe eiskalt verwandelte. Bis zur Pause suchten die Frutiger den zweiten Treffer mit Nachdruck, was jedoch nicht gelang.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause war der FC Frutigen spielbestimmend und bestrebt, die Führung auszubauen. Die Orpunder hatten aber etwas dagegen und verteidigten leidenschaftlich. In der 52. Minute erzielte Björn Schmid schliesslich das ersehnte 0:2 mit einem sehenswerten Weitschuss. In der Folge machte sich die hohe Intensität bei den Orpunder Hausherren bemerkbar und die Frutiger kamen vermehrt in den gegnerischen Sechzehner. Dies resultierte in der 60. Minute in einem Elfmeter für die Frutiger, welchen Gavazi souverän versenkte. Mit diesem Treffer war der Widerstand der Hausherren gebrochen und Frutigen scorte danach im Minutentakt mit Gavazi (67’), Jonas Elsener (73’) und Elia Elsener (76’). Den Schlusspunkt setzte Rubin, der in der 80. Minute per «Slapstick-Tor» zum 0:7 Endstand traf.

Die Frutiger können sich über eine starke Mannschaftsleistung freuen, wobei der Fokus bereits auf den folgenden Partien in Cup und Meisterschaft liegt. In der nächsten Runde des Berner Cups geht es für den FC Frutigen am 9. September auswärts gegen den Zweitligisten FC Heimberg weiter.

JOEL BRÜGGER

Matchtelegramm Berner Cup 1/32-Final

FC Orpund (3. Liga) – FC Frutigen (2. Liga) 0:7 (0:1).

Aufstellung: Friedli, Schranz, Elia Elsener, Simon Wieland, Rüegg; Tim Schmid, Björn Schmid, Pieren, Rohrer, Jonas Elsener, Gavazi. Ersatzbank: Kocher, Scherz, Hurni, Frick, Rubin, Steiner, Brügger.