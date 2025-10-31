Immobilien Immobilien
«Frutigländer»-Verleger Richard Müller blickt zurück und schaut voraus

  31.10.2025 Kultur
Verleger Richard Müller zeigt die Zeitung «Frutiger Volksfreund» von anno dazumal. BILD: YVONNE BALDINI
125 Jahre Frutiger Anzeiger, 20 Jahre «Frutigländer» – das Doppeljubiläum führte Verleger Richard Müller ins Parkhotel Bellevue in Adelboden. Er erzählte die Geschichte der Publikationen den Interessierten des Vereins «Oniborg». ...

