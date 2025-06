Am 6. Juni 2025 wurde in der Schweiz die Gründung der Schweizerischen Trachtenvereinigung als Tag der Tracht gefeiert. An diesem Tag geht es um die Vielfalt und Bedeutung der Schweizer Trachten. Auch im Berner Oberland wurden die Trachten aus den Schränken geholt und getragen. Wie schon ...