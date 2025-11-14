Immobilien Immobilien
Fünf Vorlagen für die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2025

  14.11.2025 Frutigen

Der Gemeinderat unterbreitet der ordentlichen Herbst-Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2025 fünf Vorlagen. Am Schluss der Versammlung werden die aus dem Gemeinderat ausscheidenden Mitglieder verabschiedet. Der Gemeinderat besucht jedes Jahr mindestens zwei Gewerbe- oder Industriebetriebe ...

