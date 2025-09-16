Immobilien Immobilien
Leserbrief

  16.09.2025 Leserbrief

Der Eigenmietwert trifft ältere Menschen und Personen mit niedrigem Einkommen besonders hart. Sie haben ein Leben lang hart gearbeitet und ihre Hypothek abbezahlt. Ihr Einkommen ist tief und sie können keine Schulden mehr abziehen.

Der Eigenmietwert schraubt ihre Steuern in ...

