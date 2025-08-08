Immobilien Immobilien
Fusion der Zivilschutzorganisationen

  08.08.2025 Politik
Der Zivilschutz im Einsatz, ab Januar 2026 unter einem Dach vereint. BILD: ZVG / ZSO
Seit dem Start der vertieften Zusammenarbeit zwischen den Zivilschutzorganisationen «ZSO Niesen & Saanen plus» am 1. Januar 2023 hat sich gezeigt, dass eine grössere Fusion weitere Vorteile bringen kann.

Anfangs August haben deshalb alle 19 beteiligten ...

