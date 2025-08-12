Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Fussball-Lager FC Frutigen 2025 – Sonne, Schweiss und jede Menge Spass

  12.08.2025 Sport
Die JuniorInnen der Jahrgänge 2016 bis 2010 des FC Frutigen BILD: ZVG / FC FRUTIGEN
Die JuniorInnen der Jahrgänge 2016 bis 2010 des FC Frutigen BILD: ZVG / FC FRUTIGEN

Vom 8. bis 10. August verwandelte sich der Fussballplatz des FC Frutigen in ein Paradies für Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 2016 bis 2010 – und in einen Albtraum für alle Fussballschuhe, die noch frisch waren. Drei Tage lang wurde gedribbelt, geschwitzt und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote