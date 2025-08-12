Fussball-Lager FC Frutigen 2025 – Sonne, Schweiss und jede Menge Spass

Vom 8. bis 10. August verwandelte sich der Fussballplatz des FC Frutigen in ein Paradies für Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 2016 bis 2010 – und in einen Albtraum für alle Fussballschuhe, die noch frisch waren. Drei Tage lang wurde gedribbelt, geschwitzt und ...

Vom 8. bis 10. August verwandelte sich der Fussballplatz des FC Frutigen in ein Paradies für Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 2016 bis 2010 – und in einen Albtraum für alle Fussballschuhe, die noch frisch waren. Drei Tage lang wurde gedribbelt, geschwitzt und gelacht.

Los ging’s mit T-Shirt-Verteilung, Begrüssung und der ersten Trainingseinheit – oder für die Jüngeren gleich mit einem Adrenalinkick am Kletterturm.

Danach standen Minigolf, Badi-Besuche, Lagermeisterschaften und sogar ein Kinoabend auf dem Programm. Wer übernachtete, stellte sein Zelt auf und genoss das Lagerfeeling bis spät in die Nacht. Das Wetter spielte mit, die Bälle flogen (meistens in die richtige Richtung) und beim Turnier am Sonntag wurde noch einmal alles gegeben.

Auch kulinarische Highlights

Dank unserem Küchenteam war im Lager nicht nur für sportliche Highlights gesorgt, sondern auch für volle Teller und zufriedene Gesichter. Vom reichhaltigen Frühstück über feine Zmittag- und Znacht-Menüs bis hin zu spontanen Glace-Pausen – alles war perfekt organisiert, und das Essen erhielt Komplimente wie «der Hammer» oder sogar «besser als bei der Grossmutter!».

Zum Abschluss gab’s einen gemütlichen Apéro für HelferInnen und TrainerInnen, während die Kids erschöpft, aber glücklich nach Hause zurückreisten. Fazit: drei Tage voller Sport, Spass und Teamgeist!

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Sponsoren und Donatoren, die mit ihrer grosszügigen Unterstützung dieses Trainingslager überhaupt erst möglich gemacht haben.

Dank euch konnten unsere Juniorinnen und Junioren nicht nur intensiv trainieren, sondern auch viele unvergessliche Erlebnisse geniessen.

JR / FC FRUTIGEN