Fussballerisches Miteinander für Klein und Gross

  12.08.2025 Sport
Zum Einblick in ein Training, wie es beim Fanionteam gestaltet ist, gehört auch das Einlaufen. FC-Reichenbach-Juniorenobmann Pascal Schranz führte dieses sichtlich vergnügt an. BILD: MICHAEL MAURER
Kurz vor dem Start ins neue Schuljahr kehrten Kinder und Jugendliche auf das Gand in Kien zurück. Auf dem Rasen des FC Reichenbach wartete für sie ein Training mit der ersten Mannschaft. Dieses wurde von allen Seiten sehr geschätzt und förderte den Zusammenhalt ...

